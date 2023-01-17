Враги и подставы! Этот знак зодиака ждет нервный срыв в январе — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что Овнам нужно набраться терпения в январе. По ее словам, у представителей этого созвездия возникнут трудности. Причем придут они с работы.

«Высока вероятность, что Овны услышат дурную весть, которая сильно расстроит их, выбьет из душевного равновесия», — заявила она.

Глоба также подчеркнула, что у Овнов может сильно подкоситься здоровье из-за врагов и их подстав. Поэтому им нужно срочно обратиться к врачам, если заметили что-то неладное.

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