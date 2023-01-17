Удачный час для знака зодиака: властелин судьбы 17 января — работа и отношения попрут

Астролог Мирелла Гасанова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro назвала знак зодиака, который добьется успеха 17 января. Вторник для Близнецов станет не просто удачным днем, им предоставится возможность раскрыть свой потенциал.

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Для Близнецов 17 января станет идеальным днем, чтобы запланировать встречу с друзьями и усилить свое социальное присутствие. Рожденные под этим созвездием будут настроены общаться и встречаться с давно потерянными друзьями.