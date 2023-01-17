Удачный час для знака зодиака: властелин судьбы 17 января — работа и отношения попрут

Знак зодиака - властелин судьбы 17 января: работа и отношения попрут

Финансы. Фото: Global Look Press

Им улыбается сама Вселенная.

Астролог Мирелла Гасанова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro назвала знак зодиака, который добьется успеха 17 января. Вторник для Близнецов станет не просто удачным днем, им предоставится возможность раскрыть свой потенциал.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для Близнецов 17 января станет идеальным днем, чтобы запланировать встречу с друзьями и усилить свое социальное присутствие. Рожденные под этим созвездием будут настроены общаться и встречаться с давно потерянными друзьями. 

«В профессиональной сфере вы сможете почувствовать удовлетворение от темпа работы и расслабиться. Время между 16:00 и 17:00 — ваш самый удачный час в течение дня», — добавила астролог.

Читайте также