«Звезда королей»: Глоба назвала знак зодиака, на которого обрушатся баснословные деньги

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Тельцов удачным периодом станет весна. По ее словам, у представителей этого созвездия появится возможность заработать много денег.

«Крайне успешен будет период конца весны – начала лета, когда Юпитер — «звезда королей» — войдет в Телец. А это значит, что самое время начинать новые дела, открывать то, что важно, делать смелые шаги», — заявила она.

Тельцам, по мнению Глобы, помогут покровители. Эти люди смогут выстроить свою карьеру так удачно, что сделают задел на ближайшие 10 лет.

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