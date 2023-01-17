Вам устроят козни, но вы преодолеете! Глоба раскрыла карту судьбы Водолеев

Вам устроят козни, но вы преодолеете! Глоба раскрыла карту судьбы Водолеев

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Представители знака смогут начать жизнь с чистого листа.

Эта неделя до 22 января принесет людям много нового и интересного, об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

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По сути, это время пройдет под знаком перемен, но особенно остро их ощутят на себе Водолеи. Им судьба уготовала настоящее испытание, с которым они с легкостью справятся.

Интуиция – вот, что выведет Водолеев на правильный путь из трудностей. Главное тут не свернуть с выбранной дороги под влиянием сторонних людей, которые подкрались к представителям знака с обманом.

Также Водолеям нужно осторожно обращаться на неделе с деньгами, велика вероятность проблем с ними.

Источник: rsute.ru.

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