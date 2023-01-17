Вам устроят козни, но вы преодолеете! Глоба раскрыла карту судьбы Водолеев

Эта неделя до 22 января принесет людям много нового и интересного, об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По сути, это время пройдет под знаком перемен, но особенно остро их ощутят на себе Водолеи. Им судьба уготовала настоящее испытание, с которым они с легкостью справятся.