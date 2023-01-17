Точка отсчета – 21 января: астрологи назвали два знака, судьба которых изменится в новолуние

21 января случится новолуние, астрологи убеждены, что это меняет судьбы людей. На кого-то Луна будет давить больше, на кого-то меньше. Однако Овны и Водолеи будут ощущать ее смену особенно остро.
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Овнам стоит 21 января максимально остановить свои действия и отменить поездки, которые планировались. Скорее всего, в дороге вас ждет беда – вплоть до крушения поезда или самолета, в лучшем случае – потеря билета.
Конфликт в семье может вылиться в развод, а ссора на работе – в увольнение.
Водолеи могут потерять крупные суммы денег в новолуние, лучше все покупки совершить заранее, даже хлеб купить. По дороге в магазин вы в этот день способны потерять банковскую карту и лишиться всех накоплений.
Под запретом все финансовые операции, даже в долг астрологи не советую давать.