Точка отсчета – 21 января: астрологи назвали два знака, судьба которых изменится в новолуние

Овнам стоит 21 января максимально остановить свои действия и отменить поездки, которые планировались. Скорее всего, в дороге вас ждет беда – вплоть до крушения поезда или самолета, в лучшем случае – потеря билета.

Конфликт в семье может вылиться в развод, а ссора на работе – в увольнение.

Водолеи могут потерять крупные суммы денег в новолуние, лучше все покупки совершить заранее, даже хлеб купить. По дороге в магазин вы в этот день способны потерять банковскую карту и лишиться всех накоплений.

Под запретом все финансовые операции, даже в долг астрологи не советую давать.