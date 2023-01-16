«Иссякает и наша энергия»: Елена Мун назвала вещи, которые точно не стоит делать 17-18 января

Эксперт по лунному гороскопу Елена Мун заявила, что 17 и 18 января не стоит перенапрягаться.

За два дня до Крещения отдохните и не перенасыщайте дни активной деятельностью.

«25-26 лунные сутки, Луна в Стрельце. Дни лучше провести в спокойном, размеренном темпе, не проявляя излишнюю активность», — заявила Елена Мун.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».