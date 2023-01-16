Апрель: новый уровень! Глоба назвала абсолютного счастливчика 2023 года — вся жизнь с чистого листа

Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала понять, что для Скорпионов 2023 год станет категорически важным. Во-первых, год Водяного Кролика принесет события, которые продолжат то, что было начато в 2022-м. Во-вторых, рядом со Скорпионами будут те, кому они помогали или, наоборот, вредили.
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В итоге рожденные под этим созвездием столкнутся с бумерангом. Либо рядом будут верные спутники жизни, либо те, кому лучше не доверять. Здесь Скорпионам лучше спросить себя. В любом случае их можно назвать счастливчиками, так как им выпадет уникальный шанс.
Первая половина года вполне удачна для семьи: тут и беременности, и новая любовь. Апрель принесет кардинальные перемены в жизни, все пойдет как бы с чистого листа. Изменится все, вплоть до сферы деятельности.
«В летний период надо действовать, опираясь на семью, на других людей — это очень важно. Период прибыли и хорошей работы в коллективе возможен в конце года», — добавила астролог.