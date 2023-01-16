Могущество от покровителей! Знак зодиака, который в 2023 году разбогатеет как никто другой, - Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала знак зодиака, который сумеет разбогатеть в 2023 году. Причем даваться ему деньги будут легко. Но при одном условии: их нужно вкладывать в дело, а не тратить по пустякам. В противном случае финансы не будут исполнять свою миссию. Водолеи смогут обзавестись могущественным покровителем, который прикроет их тыл.

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