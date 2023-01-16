С января и до конца весны — прибыль в двойном размере! Знак зодиака, которого ждет повышение на работе

Астролог Людмила Митрохина дала точный прогноз на январь для одного знака зодиака, который вкусит шербет материального блага. Деньги сами придут им в руки. А прибыль станет двойной в период с января и до конца мая.

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При этом Стрельцам не следует пренебрегать помощью друзей и близких. Новые знакомства позволят добиться желаемого в финансовой сфере. Карьера весь 2023 год будет идти только в гору — как следствие, Стрельцы будут чувствовать усталость.