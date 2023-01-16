Когда у Водолеев сменится начальство: Глоба назвала точное время в 2023 году

Астролог Тамара Глоба посоветовала Водолеям вкладываться в 2023 году в недвижимость, это даст в будущем хорошую отдачу.

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Начиная с лета, у родственников Водолеев могут случиться проблемы, поэтому им потребуется определенная помощь.

Кроме того, со второй половины года, то есть с середины лета, на работе у представителей знака может поменяться начальство. В это время, по словам астролога, Водолеи должны быть осторожны в дорогах, в транспортных средствах.

При этом вторая половина 2023 года станет наиболее успешной для Водолеев, которые расширят свое жилище или земельные владения, обучатся чему-то новому, получат интересные возможности, которые умножатся.

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Надежды Стрелец.