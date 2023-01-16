Глоба узрела победителя 2023 года среди знаков зодиака — попрут деньги, любовь и почет

Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому суждено стать победителем в 2023 году. Рожденные под этим созвездием сумеют преодолеть все невзгоды на пути к светлому завтра. И за свою стойкость они будут щедро вознаграждены привередливой судьбой.
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Семья станет ангелом-хранителем Дев. Рожденные под этим созвездием, помогая окружающим, помогут и себе самим. Главная их задача — беречь близких. Только благодаря семье им удастся преодолеть многое.
Особенно удачна первая половина года. Она принесет успех и значимость личных отношений. При этом действовать надо не одному, а в прочной коалиции. Даже крупные расходы не сумеют пробить брешь в кармане Дев.
«Со второй половины года начнется период успеха вдали от дома. Несмотря на проблемы с деловыми партнерами, противниками, в период осени Дева одержит верх. Эта победа удастся ей за счет интеллекта. Новые возможности перейдут на следующий год», — добавила астролог.
По материалам YouTube-канала Тамары Глоба.