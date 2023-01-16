Агрессивный отъем денег ударит по карману! Знак зодиака, на который идет нищета — Глоба

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в 2023 году окажется в риске и может столкнуться с безденежьем и нищетой. Раки могут испытать на себе материальные потери или агрессивный отъем средств, накопленных непосильным трудом.

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