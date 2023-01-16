Агрессивный отъем денег ударит по карману! Знак зодиака, на который идет нищета — Глоба

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в 2023 году окажется в риске и может столкнуться с безденежьем и нищетой. Раки могут испытать на себе материальные потери или агрессивный отъем средств, накопленных непосильным трудом.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
При этом первая часть года, строго до апреля, даст рожденным под этим созвездием шанс залатать будущие прорехи — удачу принесут дальние дороги. Те, кто сумел заранее вложиться в недвижимость, тоже получат хорошую отдачу. А Раки-везунчики могут рассчитывать на денежную поддержку издалека. Им помогут авторитетные друзья и партнеры.
По материалам YouTube-канала Тамары Глоба.