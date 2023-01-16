Январь, февраль, март — ходит по краю! Глоба назвала того, кому грозит большое несчастье

Январь, февраль, март - ходит по краю! Глоба назвала того, кому грозит большое несчастье

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Им стоит забыть об авантюрах.

Тамара Глоба считает, что Близнецам стоит проявить особую осмотрительность в начале 2023 года. Тактика быстрого реагирования придется как нельзя к стати. Им могут грозить несчастные случаи — опасность поджидает на дорогах. 

«Январь, февраль, март — время, когда могут быть стрессы. В начале года — опасности ушибов, аварийных ситуаций», — добавила астролог.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Также с конца марта есть вероятность впутаться и в финансовые проблемы. Появятся события, которые ограничат возможности относительно карьерной деятельности. Весь год Близнецы должны контролировать вопросы, касающиеся работы. 

По материалам YouTube-канал Тамары Глоба.

Читайте также