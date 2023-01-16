Январь, февраль, март — ходит по краю! Глоба назвала того, кому грозит большое несчастье

Тамара Глоба считает, что Близнецам стоит проявить особую осмотрительность в начале 2023 года. Тактика быстрого реагирования придется как нельзя к стати. Им могут грозить несчастные случаи — опасность поджидает на дорогах.

«Январь, февраль, март — время, когда могут быть стрессы. В начале года — опасности ушибов, аварийных ситуаций», — добавила астролог.

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