«В феврале-марте такие волнения будут везде, вы не представляете!» — экстрасенс, лечивший Джуну

Известный экстрасенс Валерий Кустов, который лечил саму Джуну, заявил, что в 2023 году будет очень неспокойно в мире. По его словам, уже в ближайшее время начнут происходить критические события.

«Бумеранг, запущенный против России, вернется обратно. Февраль-март, там такие волнения будут везде, вы не представляете! Это народ прозревает, но пока никто этого не понимает», — заявил он в программе «Малахов».

По его словам, все будет хорошо, наша страна непобедимая. Высшие силы защищают Россию.

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