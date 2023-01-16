Ваша вторая половинка уже близко! Володина назвала знак, который найдет свою любовь

Астролог Василиса Володина 16 января рассказала, что ждать Близнецам от судьбы. У представителей знака зодиака скоро появятся новые чувства. Но только при одном условии – если они сами этого захотят и будут готовы.

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В любом случае им светит новое приятное знакомство, которое в скором времени начнет перерастать в нечто большее. Еще шаг и это станет любовью всей жизни.

Близнецы сейчас должны предпринимать только решительные действия, но на работе проявить осторожность. Обсуждать все с начальством, а вот со сторонними людьми – ни в коем случае.

Источник: rsute.ru.