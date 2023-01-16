На два года! Глоба назвала знак зодиака, у которого начнется черная полоса с деньгами

Астролог Тамара Глоба заявила, что Девам не очень повезет в 2023 году с деньгами. Финансовые трудности, по ее словам, могут коснуться представителей этого созвездия не один раз, а в течение двух последующих лет.

«Трудности касаются расходов, поэтому все, что вы будете зарабатывать, сразу же и потратите. Не сильно трясите кошельком в конце весны и середине осени», - заявила она.

При этом Глоба подчеркнула, что в марте у Дев будут крупные перемены на работе: процесс перемен, успеха и бурной деятельности перейдет и на 2024 год.

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