Деньги и любовь! Глоба назвала баловней судьбы 2024 года

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Близнецов год Кролика будет переменным. По ее словам, в 2023-м произойдут события, которые положительно скажутся на 2024-м.

«В декабре вместе с друзьями, коллегами идите вперед к новым берегам, потому что то, что вы подготовите во второй половине года, получит продолжение в 2024-м», — заявила она.

Повезет в 2024 году и Тельцам. Представители этого созвездия, по мнению Глобы, смогут перестроить свою работу так, что в год Деревянного Дракона им будет только везти.

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