Признание и повышение: Глоба назвала абсолютного везунчика года Кролика

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Тельцов 2023 год будет удачным в плане работы. По ее словам, представители этого созвездия добьются больших успехов в карьере.

«Крупные перемены придут во второй половине весны. Конец мая и лето — очень важные для Тельца. Прежняя работа и дела будут приносить успех, причем значительным будет именно личный успех», — заявила она.

Глоба также добавила, что в ноябре придет признание, которое в 2024-м даст еще больший результат.

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