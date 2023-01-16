Удача попрет! Знак зодиака сорвет богатый куш в феврале — окунется в гейзер денежного довольства

Астролог Ирина Душкина поделилась свежим гороскопом для Близнецов, уточнив, что ждет людей этого созвездия в феврале. Так, этот знак зодиака получит неожиданное знание, которое заставит его посмотреть на многие вещи через совершенно иную призму, под другим углом зрения. Близнецы захотят уединиться, побыть с собой, ограничив все внешние контакты.

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