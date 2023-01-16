Удача попрет! Знак зодиака сорвет богатый куш в феврале — окунется в гейзер денежного довольства

Астролог Ирина Душкина поделилась свежим гороскопом для Близнецов, уточнив, что ждет людей этого созвездия в феврале. Так, этот знак зодиака получит неожиданное знание, которое заставит его посмотреть на многие вещи через совершенно иную призму, под другим углом зрения. Близнецы захотят уединиться, побыть с собой, ограничив все внешние контакты.
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В во второй трети месяца Близнецы получат перспективы в профессиональной сфере. Однако им не стоит форсировать события. Действовать нужно в благоприятные периоды.
«Финансовая сторона жизни порадует тех Близнецов, кто прислушается к своей интуиции в денежных вопросах. Что касается здоровья, то здесь возможны небольшие эндокринные проблемы во второй половине февраля», — добавила астролог.
По материалам Marie claire