Деньги, здоровье и любовь: что на самом деле нам приготовил год Кролика

Для удобства читателей мы разбили прогноз от каждого специалиста по темам.

Семья, личные возможности

Тамара Глоба: «Люди будут активно стремиться создать семью, завести детей.

Зираддин Рзаев: «Удачный год для расширения семьи. Родится много детей, и многие из них окажутся талантливыми в сфере искусства».

Год принесет удачу тем, кто является лидером по своей природе. И тем, кто умеет строить, сберегать, помогать другим».

Здоровье

Т. Г.: «Говорят, что сейчас меньше

болеют гриппом, но это еще не конец. Люди просто стали осторожнее. Не стоит собираться большими компаниями, ходить на тусовки».

З. Р.: «Я еще в 2017 году предсказывал будущую пандемию - серьезный вирус,

маски… К сожалению, новые вирусы будут с нами еще долгие годы».

Экономика

Т. Г.: «Рекомендуется основывать новые компании, инвестировать в недвижимость в России - все это обернется выгодой. Во второй половине года нас ждет новое падение курса доллара. В 2025 - 2026 годах - обвал и доллара, и евро. С весны Россия начинает формировать место силы.

Это будет связано в том числе и с финансовой системой (попытки создания новых финансовых платформ). Но в то же время рухнут предприятия, уже разрушенные в 2022-м. Очень важны новые технологии. Те, кто поймет это и сумеет перестроиться, будут расти».

З. Р.: «Удачные сферы в 2023 году - строительство и собственное производство. Особенно успешной станет сфера современных технологий. Этот год очень рискованный для тех, кто занимается банковской сферой. В целом 2023 год для мировой экономики будет очень сложным. Радует, что экономика России будет чувствовать себя гораздо увереннее, рубль продолжит укрепляться».

Политика

Т. Г.: «Март даст нашей стране довольно сильных союзников. В конце 2023-го к нам придут договариваться. Когда со второй половины года мир увидит, что мы выходим на позицию силы, пойдет процесс переговоров».

З. Р.: «Год окажется более конкретным и ясным. Сейчас Россия борется со злом. В 2023 году возможно окончание СВО».

Звезды

Т. Г.: «С весны у Аллы Пугачевой настанет время выбора - буквально рядом с ее днем рождения (15 апреля. - Ред.). Могут возникнуть трудности, которые касаются ее финансов. Начнутся крупные перемены, касающиеся ее жизни, дел, здоровья, положения в обществе. Это будет происходить с середины 2023 года и последующие два года. Этот момент выбора будет очень важным. Потому что вопрос возврата на родину для нее естественный. Она хочет вернуться, ей это надо. Но, наверное, это станет возможным не раньше 2024 года…»

З. Р.: «В 2023 году сбежавшие за границу деятели культуры начнут возвращаться домой. Не все, но многие вернутся».

Выводы и советы

Т. Г.: «Нас ждет непростой год, когда радости и печали, когда прибыль и потери смешаются в один бурный поток. И в этом потоке буквально появится наше будущее. Свет, который даст нам жизнь. Этот год для всех интересный, но в это же время трудный, а для кого-то и очень счастливый, потому что он приносит перспективы.

И когда уходит прошлое, приходит будущее, приходят новые возможности. Желаю не только новых возможностей, но побольше радости. Год принесет удачу тем, кто смел, кто является лидером по своей природе. Но также и тем, кто умеет строить, сберегать, последовательно и спокойно помогать другим. Также он принесет удачу и людям, которые поддерживают окружающих. Этот год многоплановый, поэтому найдите себя в этом потоке бурных перемен».

З. Р.: «Не только как эзотерик, но и как клинический психолог могу посоветовать людям: всегда надо надеяться на лучшее - доброта спасет мир. Мы должны изменить себя, и только после этого мир изменится к лучшему».