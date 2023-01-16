Деньги, любовь и дом! Три избранных знака зодиака, в чью жизнь придет благодать, — новый гороскоп

Любимчики судьбы! Пять знаков зодиака, которые будут купаться в деньгах и любви в 2023 году

Знаки зодиака – везунчики. Фото: Global Look Press

Вселенная одарит их своей щедростью.

Астропсихолог Елена Бармина поделилась свежим гороскопом на 2023 год, назвав три знака зодиака, которым обязательно улыбнется удача.

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Овны

Эти везунчики смогут зарабатывать не выходя из дома. Причем рожденные под этим созвездием получат сразу несколько предложений, с помощью которых им удастся залатать брешь в своем кошельке. Главное — не паниковать. 

«Пришло время, когда ваши труды и жизненные изыскания увенчаются успехом», — добавила астролог.

Водолеи

Люди этого созвездия с легкостью завоюют уважение окружающих. Во благо пойдет оригинальность ума. Что касается личной жизни, то тут Водолеям достаточно шарма и обаяния, чтобы вскружить голову второй половинке. Не стоит стесняться, если любимый/любимая вдруг захочет одарить дорогими презентами. 

Совет: позвольте побаловать себя.

Тельцы

Рожденные под этим созвездием питают страсть к возвышенным идеалам. Им нравится любоваться изысканными предметами роскоши. Главным сокровищем станет для Тельцов уютная атмосфера дома. Такая идиллия позволит им настроиться на позитивный лад.

По материалам Marie claire

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