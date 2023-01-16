«Миграции не остановились»: Глоба намекнула на новые переезды россиян

Астролог Тамара Глоба заявила, что миграции в России пока не остановились. По ее словам, все это продолжится в 2023 году.

«В первую очередь, люди поедут в страны, на которые еще можно надеяться. Например, это Арабские Эмираты. Также страны восточной Азии — Бали. Кто-то ищет свое место в сибирских регионах России», — заявила она.

Глоба подчеркнула, что многие россияне уезжают в страны Латинской Америки, но не везде там безопасно. По мнению астролога, этот материк тоже бурлит.

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