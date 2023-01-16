Глоба назвала фаворита этой недели: вам все будет даваться легко, задуманное осуществится!

Тамара Глоба поведала, что наступившая неделя с 16 по 22 января 2023 года будет удачной для большинства знаков зодиака.

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Однако главным фаворитом этого времени, пожалуй, являются Козероги. Именно сейчас они могут осуществить все, даже самые смелые, планы на жизнь. Сейчас крайне благоприятный период для старта в новый путь!

При этом вам не нужно для этого особо стараться, все будет складываться за вас, просто начните двигаться в выбранном направлении. Не исключена возможность хорошего заработка за счет выгодного вложения средств.

Источник: rsute.ru.