Отсекут тропу к денежному источнику! Знак зодиака, в жизни которого начнется черная полоса, — Глоба

Отсекут от денежного водопоя! Знак зодиака, в жизни которого начнется черная полоса - Глоба

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

На первый план также выйдут проблемы личного характера. Внимания потребует семья.

Тамара Глоба уверена, что для Раков 2023 год обещает стать двойственным. Не успеет год вступить в силу, как тут же появятся проблемы, которые будут связаны с семьей и личными отношениями. Рожденным под этим созвездием нужно внимательно следить и за своим здоровьем — оно может пошатнуться.

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Весна пройдет у Раков в дальних дорогах. И тут появится первый просвет — возможность заработать в поездках. Но и эти мероприятия будут приносить лишь переменный успех.

По службе намечаются серьезные перемены, вплоть до смены начальства. Летом Ракам стоит следить за своими финансами: деньги будут приходить в небольшом количестве, а вот трат будет немало.

Так называемая черная полоса начнет светлеть ближе к осени. Этот период подходит для интеллектуальной деятельности — учебы. 

Совет: важно не упустить возможность запланировать свое будущее с друзьями. 

По материалам «РИА Новости»

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