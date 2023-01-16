Отсекут тропу к денежному источнику! Знак зодиака, в жизни которого начнется черная полоса, — Глоба

Тамара Глоба уверена, что для Раков 2023 год обещает стать двойственным. Не успеет год вступить в силу, как тут же появятся проблемы, которые будут связаны с семьей и личными отношениями. Рожденным под этим созвездием нужно внимательно следить и за своим здоровьем — оно может пошатнуться.
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Весна пройдет у Раков в дальних дорогах. И тут появится первый просвет — возможность заработать в поездках. Но и эти мероприятия будут приносить лишь переменный успех.
По службе намечаются серьезные перемены, вплоть до смены начальства. Летом Ракам стоит следить за своими финансами: деньги будут приходить в небольшом количестве, а вот трат будет немало.
Так называемая черная полоса начнет светлеть ближе к осени. Этот период подходит для интеллектуальной деятельности — учебы.
Совет: важно не упустить возможность запланировать свое будущее с друзьями.
По материалам «РИА Новости»