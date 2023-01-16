Депиляция и диеты: Володина дала бьюти-советы знакам зодиака

Астролог Василиса Володина заявила, что с приближением весны знакам зодиака нужно тщательнее заняться своей внешностью. Воздушные знаки, по ее словам, не любят долгих бьюти-ритуалов, в кресле косметолога выдерживают не больше пары сеансов, и не всегда последовательны.

Зато радостно охотятся за новинками и радостно делятся с подругами самими эффективными советами.

«Близнецам в 2023 году рекомендую пройти курс лазерной депиляции – значительно облегчите себе жизнь. Весам поработать с помощью спорта и диеты над красотой талии. Водолеям не помешают уходовые процедуры для кожи рук и ногтей», - заявила она.

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