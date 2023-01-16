Владыка удачи, который вкусит шербет сладкой жизни в 2023 году, — Глоба

Тамара Глоба считает, что именно Тельцы сумеют использовать свой потенциал по максимуму в год Водяного Кролика. Фортуна будет на стороне этого щепетильного и трудолюбивого знака зодиака.
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Главное — не прозевать те перемены, которые готовит Тельцам судьба. Она будет щедра на подарки. Этот знак зодиака по праву вкусит щербет сладкой жизни.
«Крупные перемены придут во второй половине весны. Конец мая и лето — очень важные для Тельца. Прежняя работа и дела будут приносить успех, причем значительным будет именно личный успех», — добавила астролог.
Признание к этому знаку зодиака придет в ноябре.
По материалам «РИА Новости»