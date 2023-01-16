Владыка удачи, который вкусит шербет сладкой жизни в 2023 году, — Глоба

Тамара Глоба считает, что именно Тельцы сумеют использовать свой потенциал по максимуму в год Водяного Кролика. Фортуна будет на стороне этого щепетильного и трудолюбивого знака зодиака.

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Главное — не прозевать те перемены, которые готовит Тельцам судьба. Она будет щедра на подарки. Этот знак зодиака по праву вкусит щербет сладкой жизни.