Владыка удачи, который вкусит шербет сладкой жизни в 2023 году, — Глоба

Весна и лето - лопатой гребет деньжата! Владыка богатств, у которого начнется сладкая жизнь - Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

В жизни этого знака зодиака грядет белая полоса.

Тамара Глоба считает, что именно Тельцы сумеют использовать свой потенциал по максимуму в год Водяного Кролика. Фортуна будет на стороне этого щепетильного и трудолюбивого знака зодиака. 

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Главное — не прозевать те перемены, которые готовит Тельцам судьба. Она будет щедра на подарки. Этот знак зодиака по праву вкусит щербет сладкой жизни. 

«Крупные перемены придут во второй половине весны. Конец мая и лето — очень важные для Тельца. Прежняя работа и дела будут приносить успех, причем значительным будет именно личный успех», — добавила астролог.

Признание к этому знаку зодиака придет в ноябре. 

По материалам «РИА Новости»

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