«Положение планет как в 1941 году»: сколько будет продолжаться мировой конфликт — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что мировой конфликт будет продолжаться еще два года точно. Но параллельно, по ее словам, будут переговоры, шаги навстречу.

«До 2024 года будет все продолжаться как есть. Положение планет сейчас напоминает то, что было во Вторую мировую войну — 1941-1942 годы. А 2023 год планеты выстроятся как это было в «Карибский кризис», — заявила она.

Глоба добавила, что в год Кролика будет две критические опасности — весной и осенью. Но полномасштабной ядерной войны, по ее мнению, не будет точно.

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