Опустошат кошелек: Глоба предрекла нищету одному знаку зодиака

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Близнецов будет сложный год в плане финансов. По ее словам, представители этого знака зодиака постоянно будут совершать необдуманные траты.

«Если сейчас опустошить свой кошелек, на них может не хватить средств! Ваши страсти и желания скоро пройдут, а жизни нужно течь дальше», — заявила она.

При этом Глоба подчеркнула, что Близнецам надо лучше относиться к своим родным и близким. По ее словам, именно от них придет поддержка.

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