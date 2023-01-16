Девы, вы заживете счастливо! Володина озвучила условие — расстаньтесь с этими людьми

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Астролог предложила посмотреть Девам на себя со стороны. Не исключено, что им мешают некие душные люди, которые тянут их на дно. Если вы таких замечаете рядом с собой, с ними нужно расстаться.

Выбросьте из своей судьбы всех негативщиков, тех, кто в вас не верит, кто пытается задушить в вас зерно созидания и стремления к успеху. Это ярмо, которое не дает вам двигаться вперед. Вскоре вы поймете, насколько легче вам стало дышать.

Источник: rsute.ru