«Рухнут все договоренности»: Тамара Глоба назвала точное время, когда изменится сущее

Астролог Тамара Глоба заверила россиян, что ее прогнозы по планетам о будущем России сбываются на 85-95%. И рассказала о том, что ждет нас в 2023 году.

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По словам Глобы, мировой конфликт, как и пандемия, может закончится мгновенно и неожиданно для многих. После чего последует развитие совершенно новой цивилизации.

Астролог назвала точное время, когда для нашей страны и мира в целом произойдут серьезные изменения, которые станут новым этапом сущего.

«Важным, поворотным моментом для России и мира станет середина 2023-го. По-прежнему большую роль будут играть старая дипломатическая политика и соглашения между странами, но в конце октября рухнут многие договоренности, которые складывались в течение последних восьми лет», - предрекла Тамара Глоба.

Астролог заверила, что процесс выстраивания новой политики даст плоды уже в конце 2023 года.

Источник: РИА Новости.