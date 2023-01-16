«Станет завершением для мира в целом»: Глоба рассказала правду о будущем России и всех стран

Астролог Тамара Глоба по расположению планет в небесной системе предрекла будущее всего человечества.

По ее словам, 2023 год – это год воинственного Марса, из-за чего существенных подвижек мы сперва не заметим. Продолжится череда событий, которые мы наблюдали в 2022 году. Мало того, Красная планета усилит свое влияние на людей. Однако кое-что нам суждено увидеть… Это будет разворот цивилизации к новому этапу развития.

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