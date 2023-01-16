«Станет завершением для мира в целом»: Глоба рассказала правду о будущем России и всех стран

Астролог Тамара Глоба по расположению планет в небесной системе предрекла будущее всего человечества.
По ее словам, 2023 год – это год воинственного Марса, из-за чего существенных подвижек мы сперва не заметим. Продолжится череда событий, которые мы наблюдали в 2022 году. Мало того, Красная планета усилит свое влияние на людей. Однако кое-что нам суждено увидеть… Это будет разворот цивилизации к новому этапу развития.
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«То, что в новом году раскрутится, станет завершением определенного этапа и для России, и для мира в целом. В то же время это и начало нового: схлестнутся как будто две волны. И 2023-й — год разворота: к новой политике, финансам, новому курсу вообще», - сказала Тамара Глоба.
Самые страшные беды мы увидим в начале 2023 года и в его конце, это будет максимальный накал конфликтов.
Источник: ria.ru.