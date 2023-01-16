На работе вас ждет крупная ссора! Какому знаку нужно быть осторожнее с коллегами — Володина

На работе вас ждет крупная ссора! Какому знаку нужно быть осторожнее с коллегами – Володина

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог предупредила о грозящем недопонимании.

16 января Василиса Володина предостерегла Тельцов о возможных конфликтах. Причем они могут произойти и на рабочем месте, и дома. Лучше всего сейчас хорошенько выдохнуть и немного потерпеть, скорее всего, уже завтра вам все покажется не таким страшным.

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В коллективе высока вероятность недопонимания со стороны коллег, вслед за которым последуют крупные ссоры и ругань.

Если вы поймаете этот негатив, то неизменно принесете его домой и продолжите череду недопониманий. Остановитесь! Поберегите нервы и своих близких.

Источник: rsute.ru

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