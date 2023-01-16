На работе вас ждет крупная ссора! Какому знаку нужно быть осторожнее с коллегами — Володина

16 января Василиса Володина предостерегла Тельцов о возможных конфликтах. Причем они могут произойти и на рабочем месте, и дома. Лучше всего сейчас хорошенько выдохнуть и немного потерпеть, скорее всего, уже завтра вам все покажется не таким страшным.

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