На работе вас ждет крупная ссора! Какому знаку нужно быть осторожнее с коллегами — Володина

16 января Василиса Володина предостерегла Тельцов о возможных конфликтах. Причем они могут произойти и на рабочем месте, и дома. Лучше всего сейчас хорошенько выдохнуть и немного потерпеть, скорее всего, уже завтра вам все покажется не таким страшным.
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В коллективе высока вероятность недопонимания со стороны коллег, вслед за которым последуют крупные ссоры и ругань.
Если вы поймаете этот негатив, то неизменно принесете его домой и продолжите череду недопониманий. Остановитесь! Поберегите нервы и своих близких.
Источник: rsute.ru