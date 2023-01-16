Глоба назвала тех, кто должен срочно уйти с работы и найти лучше: вам уготовано иное!

Глоба назвала тех, кто должен срочно уйти с работы и найти лучше: вам уготовано иное!

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Иногда внутреннее чутье правильно нам подсказывает наш путь.

Астролог Тамара Глоба посоветовала Козерогам задуматься о своем жизненном пути. Ведь вполне вероятно, что вы идете не своей дорогой. А точно ли то рабочее место, которое вы занимаете, ваше?

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Возможно, вам нужно более творческое направление, возможно, вам просто неудобно работать за вашим столом, а вы не решаетесь попросить новую мебель у начальства, и не исключено, что вам нужно просто-напросто уволиться и найти другое место и должность. Ведь ваши качества и трудолюбие нуждаются в достойной оценке руководящим звеном.

Козероги сейчас, как в воздухе нуждаются в новых эмоциях, и настало отличное время, чтобы сделать большой шаг в свое новое будущее.

Источник: rsute.ru.

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