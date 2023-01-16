Глоба назвала тех, кто должен срочно уйти с работы и найти лучше: вам уготовано иное!

Возможно, вам нужно более творческое направление, возможно, вам просто неудобно работать за вашим столом, а вы не решаетесь попросить новую мебель у начальства, и не исключено, что вам нужно просто-напросто уволиться и найти другое место и должность. Ведь ваши качества и трудолюбие нуждаются в достойной оценке руководящим звеном.

Козероги сейчас, как в воздухе нуждаются в новых эмоциях, и настало отличное время, чтобы сделать большой шаг в свое новое будущее.

Источник: rsute.ru.