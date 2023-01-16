Два знака – не более: астрологи озвучили тех, кто добьется денег и личного счастья в 2023-м

Многие из нас буквально из кожи вон лезут, чтобы прийти к желаемому материальному благополучию, семейному счастью и благосостоянию.
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Между тем некоторым везунчикам в 2023 году просто повезет, звезды сложатся для них удачно и все, о чем они мечтали, осуществится. Астрологи назвали два знака, на стороне которых будет фортуна.
Тельцы давно и четко визуализировали свою главную мечту. И не зря! Вселенная ровно к их дню рождения приготовила сюрприз – все, о чем вы грезили, исполнится к данному периоду.
Жизнь Козерогов в 2023 году поразит многих, они словно станут другими людьми. У них изменится все: круг общения, стиль жизни, вероятно, работа и основные занятия вне труда. Изобилие и достаток станут их верными спутниками.
Источник: stylecaster.com.