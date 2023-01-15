Здоровье, деньги - полный крах! Знак зодиака, на который обрушатся все беды и невзгоды мира - Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала знак зодиака, который столкнется с бедами и невзгодами в 2023 году. Судьба словно решила испытать Рыб на прочность - удастся ли им взобраться на вершину, когда дуют разрушающие ветра.

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