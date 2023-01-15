Тамара Глоба назвала главную опасность 2023 года

Тамара Глоба считает, что 2023 год будет петлять и запутывать свои следы, как это делает мудрый Кролик. Многие думают, что этот зверек труслив, но это далеко не так. Просто пушистый обитатель леса всегда оставляет за собой люфт для отхода, скрываясь от хищников.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
При этом астролог не сомневается, что год Кролика станет сложнее двух предыдущих 2021-го и 2022-го. Так, люди будут часто болеть, пандемия коронавируса никуда не денется. Кроме того, добавятся и другие болезни, которые будут передаваться, в основном, через детей.
«С первого месяца, то есть с января, стоит избегать толп, шумных компаний, там можно легко подцепить заразу. Поэтому на тусовки лучше не ходить», - заметила Глоба.
Что касается мирового конфликта, то и тут без послаблений. Самым опасным периодом станет весна и осень. Ситуация начнет разрешаться только к 2025 году.
По материалам YouTube-канал Тамары Глоба