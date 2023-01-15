Тамара Глоба назвала главную опасность 2023 года

Тамара Глоба считает, что 2023 год будет петлять и запутывать свои следы, как это делает мудрый Кролик. Многие думают, что этот зверек труслив, но это далеко не так. Просто пушистый обитатель леса всегда оставляет за собой люфт для отхода, скрываясь от хищников.

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