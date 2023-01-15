Три знака зодиака - владыки судьбы, на которых сойдет благодать мира в январе: Глоба

Три знака зодиака - владыки судьбы, на которых сойдет благодать мира в январе: Глоба

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

В их жизни начнется белая полоса.

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала три знака зодиака, у которых в жизни начнется белая полоса. Эти счастливчики познают благодать мира.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Деньги и любовь обрушатся на трудолюбивых Тельцов. 2023 год откроет перед ними перспективы и в карьерном плане, и в личном. 

«Будет помощь людей, стоящих за спиной, покровителей – это авторитетные персоны, которые задумываются дать работу, возможности продвижения Тельцу», - заверила Глоба.

Повезет также Девам и Козерогам. Для первых семья станет ангелом-хранителем. Над любыми противниками Девы одержат верх. Особенно удачна первая половина года.

Для вторых опорой станут близкие. Если Козероги воспользуются возможностью строить, приобретать, вкладывать в недвижимость, то это принесет им отдачу. Важные финансовые предприятия лучше успеть совершить до середины апреля. 

«Начиная с летнего периода: время любви, отличные возможности для пополнения семейства. Осеннее время хорошее время для путешествий», - добавила астролог.

Читайте также