Бешеная отдача спустя 8 - 10 лет! Знак зодиака, который кардинально изменить судьбу - прозрение Глобы

Бешеная отдача спустя 8 - 10 лет! Знак зодиака, который кардинально изменить судьбу - прозрение Глобы

Тамара Глоба. Фото: скриншот, кадр из видео

Им будут подвластны и деньги, и любовь.

Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала понять, что именно Тельцы сумеют выстроить в 2023 году свое будущее. Отдача придет к ним через 8 - 10 лет. Рожденные под этим созвездием могут рассчитывать на помощь авторитетных покровителей. От них стоит ждать предложений по работе и даже продвижения по службе. В личном плане Тельцы не обделены вниманием фаворитов. 

«Осенний период принесет возможности для начала новых отношений, рождения детей. В конце октября и начале ноября нужно уделить внимание здоровью», - добавила астролог.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Телец сумеет кардинально изменить свою судьбу. Все, что он предпримет в год Водяного Кролика принесет отдачу. А 2024 год и вовсе станет временем успеха для этого знака зодиака.

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