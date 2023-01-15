Бешеная отдача спустя 8 - 10 лет! Знак зодиака, который кардинально изменить судьбу - прозрение Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала понять, что именно Тельцы сумеют выстроить в 2023 году свое будущее. Отдача придет к ним через 8 - 10 лет. Рожденные под этим созвездием могут рассчитывать на помощь авторитетных покровителей. От них стоит ждать предложений по работе и даже продвижения по службе. В личном плане Тельцы не обделены вниманием фаворитов.

«Осенний период принесет возможности для начала новых отношений, рождения детей. В конце октября и начале ноября нужно уделить внимание здоровью», - добавила астролог.

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