Время брать! Знак зодиака, которого щедро отблагодарит Вселенная - ответ Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале посулила Львам успех и перспективы вдали от дома в 2023 году. Они могут быть связаны с работой, лидерством и творчеством. При этом рожденным под этим созвездием нужно беречь семью.
Уже с лета Львы будут обласканы начальством: перед ними будут открыты карьерные перспективы.
В конце июня нужно беречь здоровье. Есть опасность аварийных ситуаций – в дорогах нужно быть внимательнее.
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«Во второй половине осени – время любви», - добавила астролог, посулив Львам интересные знакомства и перспективные встречи.