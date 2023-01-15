Время брать! Знак зодиака, которого щедро отблагодарит Вселенная - ответ Глобы

Время брать! Единственный знак зодиака, которого щедро отблагодарит Вселенная - ответ Глобы

Тамара Глоба. Фото: скриншот, кадр из программы «Давай поженимся»

Поддержку им окажет начальство. А по судьбе идет большая любовь.

Тамара Глоба в своем YouTube-канале посулила Львам успех и перспективы вдали от дома в 2023 году. Они могут быть связаны с работой, лидерством и творчеством. При этом рожденным под этим созвездием нужно беречь семью.

Уже с лета Львы будут обласканы начальством: перед ними будут открыты карьерные перспективы. 

В конце июня нужно беречь здоровье. Есть опасность аварийных ситуаций – в дорогах нужно быть внимательнее.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Во второй половине осени – время любви», - добавила астролог, посулив Львам интересные знакомства и перспективные встречи.

Читайте также