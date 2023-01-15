Володина назвала тех, кого жестко потреплет на неделе с 16 по 22 января - им придется особенно жарко

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала тех, кто столкнется с тревогами на неделе с 16 по 22 января. Жизнь потреплет им нервы, выжав все силы, словно сок из лимона.

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