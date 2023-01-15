«Собрать себя в кулак»: Василиса Володина назвала главных везунчиков на неделе с 16 по 22 января

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала тех, кто сумеет заявить о себе на неделе с 16 по 22 января. И речь идет о бесстрашных везунчиках. Главное, как намекнула астролог, не бояться идти на риск. И тогда есть все шансы покорить себе любую самую капризную стихию.
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Результативной окажется первая половина недели. В лидерах будут те, кто сумеет «собрать себя в кулак, проявить небывалую силу воли и бесстрашие». Среди передовиков те, кто нашел в себе силы замахнуться на то, что раньше им казалось несбыточным.
Многие могут столкнуться с дедлайнами и авралами по службе. И опять же в плюсе окажутся одержимые фанатики того дела, в котором начальство ждет от них прорыва.
В среду, 18 января, Меркурий становится директным, находясь в аспекте перемен с Марсом. Многих ожидает ушат известий, под которые придется быстро подстраиваться. Речь может идти об обучении новых сотрудников, и о деловых поездках.
«Что бы ни свалилось, воспринимайте это как возможность отличиться, проявить гибкость и смекалку», - добавила астролог.