«Собрать себя в кулак»: Василиса Володина назвала главных везунчиков на неделе с 16 по 22 января

Василиса Володина в своем Telegram-канале назвала тех, кто сумеет заявить о себе на неделе с 16 по 22 января. И речь идет о бесстрашных везунчиках. Главное, как намекнула астролог, не бояться идти на риск. И тогда есть все шансы покорить себе любую самую капризную стихию.

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Результативной окажется первая половина недели. В лидерах будут те, кто сумеет «собрать себя в кулак, проявить небывалую силу воли и бесстрашие». Среди передовиков те, кто нашел в себе силы замахнуться на то, что раньше им казалось несбыточным.