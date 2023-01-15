«Эмоции закипают, как бульон в кастрюле»: Володина дала прогноз на горячую неделю с 16 по 22 января

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим прогнозом на неделю с 16 по 22 января, назвав этот период самым горячим в этом месяце. Скучать, как считает астролог, не придется. Так как наступающая семидневка пройдет под влиянием соединения Солнца с Плутоном.

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Первая половина недели обещает стать более результативной, нежели вторая. Всем нужно собрать себя в кулак, проявить небывалую силу воли и бесстрашие. Успеха добьются те, кто замахнется на то, что ранее казалось невозможным.