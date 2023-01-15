«Эмоции закипают, как бульон в кастрюле»: Володина дала прогноз на горячую неделю с 16 по 22 января

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим прогнозом на неделю с 16 по 22 января, назвав этот период самым горячим в этом месяце. Скучать, как считает астролог, не придется. Так как наступающая семидневка пройдет под влиянием соединения Солнца с Плутоном.
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Первая половина недели обещает стать более результативной, нежели вторая. Всем нужно собрать себя в кулак, проявить небывалую силу воли и бесстрашие. Успеха добьются те, кто замахнется на то, что ранее казалось невозможным.
«К пятнице закипают, как бульон в кастрюле, эмоции, приправленные политико-экономическими новостями. Тревожится и личное, и коллективное бессознательное», - заверила Володина.
Важнейшим днем на неделе станет суббота, 21 января. Вступает в свои права год Черного Водяного Кролика - это соединение Солнца с Луной зачинает и Новый Лунный год, и новый месяц.
Особенно жаркой неделя выдастся для предпринимателей и начальства всех мастей. Многим придется пойти на риск, жестко продавливать свои интересы, идти против мнения большинства.
Те, кто столкнется с авралами должна принять их как должное, без сопротивления. Совет: в такие моменты лучше всего отключить соцсети и отложить второстепенные задачи. Лавры в итоге получат одержимые фанатики того дела, в котором необходимо совершить прорыв.
В среду, 18 января, Меркурий становится директным, находясь в аспекте перемен с Марсом. Многих ожидает ушат известий, под которые придется быстро подстраиваться.
Зато на выходных стоит расслабиться. Самобичеванием заниматься не стоит, лучше устройте себе разгрузочный день, баню или сеанс спортивного массажа.
Неделя для многих окажется ключевой, особенно в профессиональных делах. Воскресенье, 22 января, подарит ощущение свершившегося важного поворота, готовность идти вперед и только вперед новой дорогой.