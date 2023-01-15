Глоба назвала три знака зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса в 2023 году - деньги попрут

Глоба назвала три знака зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса в 2023 году - деньги попрут

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Им будет благоволить судьба.

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые перетянут на свою сторону изменчивую фортуну. Им повезет с деньгами. В жизни этих везунчиков наступит белая полоса.

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Водолеи

К расчетливым представителям этого знака зодиака придет больше прибыли и возможностей, чем им хотелось. Так что все проблемы, которые терзали Водолеев постепенно отступят. Им не помешает заняться вопросами строительства и недвижимость. В плане жилищных дел все будет вполне успешно.

Стрельцы

Начиная с первой половины года к ним придут неплохие заработки. Так что Стрельцы могут позволить себе сделать хорошие покупки. Причем не только для себя, а еще и для дома или строительства. Все вложенные деньги принесут пользу. 

Скорпионы

Им стоит уделить внимание вопросам, которые связанны с работой. Эта сфера отнимет много времени. 2023 год принесет Скорпионам успех на службе. А в апреле возможны крупные перемены. Тем не менее первая половина года закрепит финансовое положение этого знака зодиака, что продлится в течение следующих трех лет.

По материалам «РИА Новости»

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