Глоба назвала три знака зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса в 2023 году - деньги попрут

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые перетянут на свою сторону изменчивую фортуну. Им повезет с деньгами. В жизни этих везунчиков наступит белая полоса.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Водолеи

К расчетливым представителям этого знака зодиака придет больше прибыли и возможностей, чем им хотелось. Так что все проблемы, которые терзали Водолеев постепенно отступят. Им не помешает заняться вопросами строительства и недвижимость. В плане жилищных дел все будет вполне успешно.

Стрельцы

Начиная с первой половины года к ним придут неплохие заработки. Так что Стрельцы могут позволить себе сделать хорошие покупки. Причем не только для себя, а еще и для дома или строительства. Все вложенные деньги принесут пользу.