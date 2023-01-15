Уволят без жалости! Астрологи назвали знак, который в январе лишится работы

Дев может постичь в январе серьезная неприятность – они могут попасть под сокращение, или их просто уволят с работы.

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На этом неприятности у Дев не закончатся, представители знака близки к потере крупной суммы денег. И финансовая подушка тут не всегда поможет – карман будет пустым практически гарантированно.

Речь тут не обязательно идет о краже и списании средств. Дева может потратиться на что-то непредвиденное вроде здоровья или дорогого ремонта из-за внезапной порчи имущества.

Источник: rsute.ru.