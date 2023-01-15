Расклад по месяцам! Глоба назвала тех, кто будет в опасности в 2023 году - здоровье рухнет, деньги утекут

Тамара Глоба назвала пять знаков зодиака, которым стоит опасаться неудач в 2023 году. Рожденные под этим созвездием должны беречь свое здоровье, семью и финансы. Иначе беды так и будут следовать за ними по пятам. Точный расклад по месяцам - что беречь.

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Близнецы

Май и середина осени это тот период, который напомнит о событиях прошедшего 2022 года. Они касаются перемен по службе. Тут могут возникнуть проблемы. Близнецам стоит опираться на друзей и покровителей.

Трудности будут и в поездках: особенно это касается личного транспорта. Тут проявить осторожность следует в середине апреля и октября.

Раки

В начале года рожденные под этим созвездием столкнутся с проблемами, которые будут связаны с семьей. Кроме того, им стоит уделить внимание своему здоровью.

Вторая половина весны для Раков — это время, когда нужно поддержать своих любимых, беречь детей.

Летом высока вероятность перемен: речь идет о карьере или смене места жительства. Поэтому необходимо следить за своими финансами. Деньги к ним будут приходить в небольшом количестве, а вот трат будет немало.