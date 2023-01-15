Не разгибать спины в 2023-м, чтобы сорвать куш в 2024 году! Глоба назвала самый везучий знак зодиака

Тамара Глоба назвала единственный знак зодиака, усердие которого воздастся ему в 2024 году. Для того, чтобы сорвать куш и получить плоды за свои труды рожденному под этим созвездием придется пахать, не разгибая спины.
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Именно зимой Тельцы получат хорошие возможности с работой вдали от дома. Они будут связаны в первую очередь с интеллектуальной деятельностью, проектами, которые будут подготовлены в первой половине года. Весна станет периодом их укрепления.
Также в это время стоит ждать крупных перемен. Конец мая и лето - самое важное время для Тельцов. Им будет приносить успех прежняя работа. В ноябре придет признание, которое в 2024 году даст еще больший результат.
По материалам «РИА новости»