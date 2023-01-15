Новый гороскоп от Тамары Глобы: провозглашен абсолютный владыка 2023 года среди знаков зодиака

Новый гороскоп от Тамары Глобы: провозглашен абсолютный владыка 2023 года среди знаков зодиака

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Ему суждено стать фаворитом на этот смутный период.

Тамара Глоба поделилась обновленным гороскопом на 2023 год. Астролог назвала абсолютного счастливчика, который сумеет воспользоваться выпавшим шансом в это смутное время. 

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И все потому что в знак Овна вошла звезда королей Юпитер. Для представителей этого зодиакального круга 2023 год станет периодом совершенного успеха. Овнов ждет подъем по карьерной лестнице, новые возможности, идеи и проекты будут бить ключом. Это время уважения и признания. 

Рожденные под этим созвездием могут рассчитывать на поддержку тех, кто стоит над ними. Однако в конце апреля и начале мая им не стоит трясти кошельком. Это время потребует экономии средств. Зато весна удачна для любви и личных возможностей. На первый план выйдет семья: рождение детей, новые знакомства.

По материалам «РИА Новости»

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