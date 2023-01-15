Люди должны знать! Тамара Глоба предупредила об опасности на неделе с 16 по 22 января - сидеть дома

Тамара Глоба поделилась предзнаменованием на неделю с 16 по 22 января. Именно в этот период стоит избегать авантюр, дальних поездок, шумных вечеринок. Об этом Глоба рассказала в своем прогнозе в авторской колонке на YouTube-канале.

Говоря о событиях второй половины января, астролог посоветовала провести этот период с холодной головой. Только в этом случае, как считает Глоба, люди смогут среагировать на опасность и происходящее, если в этом появится необходимость.

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