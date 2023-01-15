Только эти три знака получат от жизни все, о чем мечтали: ищем себя в списке

Астрологи озвучили список счастливчиков 2023 года, представителям этих знаков повезет так, как не везло никогда. Их мечты осуществятся, а удача станет их верным спутником жизни.

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Тельцы поймут, что поймали удачу за хвост к своему дню рождения. Астрологи советуют к этому времени визуализировать четко свою мечту, и она исполнится.