Володина: что нужно сделать сегодня, чтобы притянуть удачу на будущее

Астролог Василиса Володина дала гороскоп на 15 января. Она заявила, что началась последняя четверть Луны, а это значит, что «завершаются дела декабря и суета первых рабочих дней».

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В это время многие захотят сбавить темп и расслабиться перед тем, как начать нечто новое. Астролог заверила, что это совершенно правильная мысль – ровно то, что нужно сейчас сделать.

«Сегодня прекрасный для этого день. К тому же, как утверждают ученые, сознательное ничегонеделание - штука для мозга крайне полезная. Гуляем и бездельничаем», - сказала Василиса Володина.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».